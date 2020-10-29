ممثلاً عن رئيس الوزراء.. الاعرجي يصل ديالى لحضور فاتحة شهداء الخيلانية

وصل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الخميس، الى محافظة ديالى. وقال مراسل الخليج 365 ان مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وصل اليوم الى محافظة ديالى لحضور فاتحة شهداء الخيلانية. واضاف ان الاعرجي جاء الى ديالى ممثلا عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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