الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار وسط ضبابية قبيل الانتخابات الأمريكية



ارتفع الذهب يوم الخميس بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة إذ غذى توقف موجة صعود الدولار عمليات شراء في المعدن بحثا عن الملاذ الآمن في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقبيل الانتخابات الأمريكية. وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1879.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين عمد بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع يوم الأربعاء إلى أدنى سعر في شهر لشراء المعدن. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1880.10 دولار.



ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 23.28 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 870.02 دولار. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2247.76 دولار للأوقية.

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