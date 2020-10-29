حالات الاصابة والوفاة بكورونا في ذي قار اليوم

افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 37 اصابة ووفاة بكورونا في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل ٣٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في ذي قار".



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