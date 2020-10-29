فرنسا.. طعن بسكين يوقع قتيلاً بمنطقة شهدت مجزرة قبل أعوام

أفادت وسائل اعلام بوقوع قتيلين وعدة جرحى صباح اليوم الخميس بحادثة طعن في مدينة نيس جنوب فرنسا.
وذكرت أن طلقات نارية سمعت في المنطقة في محيط الاعتداء قرب كنيسة نوتردام في المدينة، وهو المكان الذي شهد صيف 2016 عملية ارهابية كبيرة، حيث أدت عملية دهس إلى مقتل أكثر من 80 شخصا في حينه.
في حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن عملية أمنية جارية في المدينة.
من جهته، قال عمدة نيس كريستيان إستروسي، "لقد تم القبض على المشتبه بتنفيذ الهجوم، الذي وصفه بالإرهابي"
في حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن عملية أمنية جارية في المدينة.
من جهته، قال عمدة نيس كريستيان إستروسي، "لقد تم القبض على المشتبه بتنفيذ الهجوم، الذي وصفه بالإرهابي"
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