امين بغداد الجديد يتسنم منصبه

أعلنت امانة بغداد، الخميس، عن تسنم المعمار علاء معن منصبه اميناً لبغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أمين بغداد الجديد اطلع ميدانياً بعد تسنمه المنصب في اول جولة مسائية له على واقع محطات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في جانبي الكرخ والرصافة واستعدادات الدوائر وجاهزيتها لموسم هطول الامطار".



وكان أمين بغداد السابق، منهل الحبوبي قد قدّم استقالته مضطراً بسبب عارض صحي، فيما كلف رئيس مجلس الوزراء، المعماري علاء معن بمنصب أمين بغداد.

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