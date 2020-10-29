استئناف الجولة الثانية مع إسرائيل.. لبنان يبحث الـ2290 كلم مربع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استؤنفت، اليوم الخميس، الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، برعاية أممية ووساطة أمريكية.

وتنعقد جلسات المفاوضات في منطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. وستستمر يومين.

وأمس الأربعاء، انتهى اليوم الأول من الجولة الثانية التي تنظر في الجانب التقني، وهو ما يطلب به الطرف اللبناني منذ اللقاء التعارفي الأول الذي جرى في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتدور النقاشات حول مساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة.



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واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة ويطالب بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على خرائط يمتلكها، وهذا ما عرضه أمس الوفد اللبناني بناء على خرائط يملكها وينتظر الإجابة عنها، بحسب مصادر مطلعة لـ"الخليج 365".

والبلدان اللذان يعدان في حالة حرب يطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن.

وتلتئم المفاوضات وسط انتشار عسكري مكثف، في محيط نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، حيث تحتضن الوفدين.