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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 17.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 366 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعلنت السلطات الصحية الروسية ،اليوم الخميس ، تسجيل 17.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة 17.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.
وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في بيان لها ، انها رصدت أكثر من 366 حالة وفاة جددة مقابل 346 و320 وفاة يومي الأربعاء والثلاثاء ، وتماثل 14740 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و186041 شخصا.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1 خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و581693 إصابة مؤكدة، منها 27301 حالة وفاة و368351 حالة نشطة، ما يمثل زيادة بـ2611 حالة نشطة منذ أمس.
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