دولة الإمارات تركّز على الاستدامة في عالم ما بعد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الجلسة المشتركة للدورة التاسعة للجمعية العمومية للمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) والدورة الثالثة عشرة لمجلس المعهد، ومثّل الدولة في الاجتماع المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، التي أكدت أن دولة الإمارات تركّز على أهمية الاستدامة والانتعاش الأخضر في عالم ما بعد «كوفيد 19».



وشهدت الجلسة، التي ترأسها بان كي مون، رئيس الجمعية العمومية ومجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر، مشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص من 30 دولة. وأتاح الحدث منبراً لتسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات بين الدول الأعضاء في المعهد في العديد من المجالات ذات الصلة بالنمو الأخضر وتغير المناخ ومناقشة أهم المبادرات والمشاريع الخاصة بالاستدامة لتعزيز التعافي من جائحة «كوفيد 19».

وفي كلمته الافتتاحية، قال بان كي مون: «هذا العام، كان التطور الوحيد الذي أثّر علينا جميعاً هو الوباء. ولا داعي لتذكيركم بأن التحديات تترافق مع الفرص، والقادة والأبطال ينهضون في الأوقات الصعبة. وبمجرد أن بدأت الحكومات بإغلاق الحدود، وباشرت المنظمات بوضع سياسات العمل من المنزل، كان معهد النمو الأخضر يفكر في الآثار بعيدة المدى للوباء على النمو الأخضر والتنمية المستدامة. ونتيجة لذلك، يعمل المعهد بالفعل على العديد من الأفكار لمساعدة الأعضاء على التعافي بشكل أفضل من خلال جعل حزم التعافي الاقتصادي الخاصة بهم صديقة للبيئة. لذلك، أنا فخور جداً بما يحققه المعهد وما يظهره من رؤى وجهود جادة وقدرة على الابتكار في محاولة التصدي للتحدي الذي فرضته علينا سنة 2020».

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وخلال الاجتماع، قالت المهندسة عائشة العبدولي في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة: «أصبحت الحاجة إلى الانتعاش الأخضر والاستدامة أكثر وضوحاً خلال وباء «كوفيد 19» الذي تسبب بركود اقتصادي في مختلف دول العالم. وتهدف خطة التعافي التي حددتها دولة الإمارات إلى دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تشجيع الاستثمار ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر».

وأضافت: «على الرغم من الوضع الراهن، قمنا بإطلاق المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية الذي ستصل سعته إلى 5.6 غيغاواط عند تشغيله بالكامل. كما سجلت مناقصة لإنشاء مشروع جديد للألواح الضوئية الشمسية بسعة 2 غيغاواط سعراً منخفضاً وقياسياً بقيمة 1.35 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة. ومن أهم الأمثلة الأخرى إنشاء أطول برج يعمل بالطاقة الشمسية في العالم كجزء من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي».

وأشارت المهندسة العبدولي إلى أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ أجندتها الخضراء خلال 2019-2020، مشيدة بدور المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في أبوظبي.

وأوضحت: «في إطار البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي، عملنا على تقييم مخاطر المناخ ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والبيئة، وما زلنا نعمل على وضع إجراءات التكيف. كما قمنا بتسليط الضوء على دور قطاع التأمين في الإمارات للحد من الآثار المالية والاقتصادية للتغير المناخي، ونسعى إلى تطوير خطة عمل لتكيف القطاع بحلول العام 2021. كما نركز على إطار عمل التمويل المستدام لدعم الاستثمارات في المجالات البيئية المستدامة والمناخية».