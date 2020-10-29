أرمينيا تعلن أن أذربيجان خرقت الهدنة في إقليم ناغورني قره باغ مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أرمينيا، الخميس، أن أذربيجان خرقت الهدنة في إقليم ناغورني قره باغ مجددا بضربات صاروخية وطائرة تركية دون طيار.



وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن "القوات الأذرية شنت هجمات صاروخية على مواقع مدنية في عاصمة إقليم ناغورني قره باغ".

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة تركية بدون طيار من طراز بيرقدار في الإقليم.

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ولم تستمر الهدنة الثالثة لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، التي رعتها الولايات المتحدة طويلا، ومنذ الساعات الأولى فيها تطغى الاتهامات المتبادلة بين البلدين بخرق وقف إطلاق النار.

وكانت واشنطن أعلنت، دخول الهدنة بين البلدين حيز التنفيذ، الإثنين الماضي، مؤكدة أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على احترام "وقف إنساني لإطلاق النار" في الإقليم، بعد فشل محاولتين سابقتين بسبب التدخلات التركية.

وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى من الموالين لأنقرة إلى 217 مسلحا.

والمعارك الجارية بين البلدين هي أحدث سلسلة في الصراع القائم منذ عقود على إقليم "قره باغ" المتنازع عليه.