الفحوصات القسرية تفجر أزمة بين أستراليا وقطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لاحت في الأفق بوادر أزمة بين أستراليا وقطر على خلفية إخضاع مسافرات، بينهن أستراليات، لفحوصات جسدية قسرية في مطار حمد بالدوحة مطلع الشهر، خلال الكشف عن محاولة لقتل طفلة مولودة وجدت في دورات المياه بالمطار.



وعبرت أستراليا أمس عن صدمتها للسلوك القطري «غير الطبيعي» الذي يجب «ألا يتكرر».

وعبّرت الدوحة عن أسفها على الحادثة.

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