شكرا لقرائتكم خبر عن 29 أكتوبر 1954.. ذكرى حل الإخوان بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم عام 1954، قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان، بعد محاولة الجماعة اغتيال الزعيم في ذات الشهر والواقعة التي عرفت فيما بعد بـ"حادثة المنشية".

وتصاعد التوتر بين الزعيم الراحل وجماعة الإخوان بعدما رفض "عبد الناصر" طلب جماعة الإخوان، بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها، وكان رد الزعيم "قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وإنني أكررها اليوم مرة أخرى".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وقتها هي الحزب الوحيد أيام ثورة 23 يوليو، حيث كان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية".

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إلا أن الإخوان يوم 26 أكتوبر عام 1954، لاغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر، واشتهرت عقب ذلك بـ"حادثة المنشية".

وحاولت جماعة الإخوان إنكار الواقعة إلا أن قيادات تاريخية بالجماعة اعترفت بصحة الواقعة، وكان أبرزهم الإخواني يوسف القرضاوي، إذ أكد خلال لقاء له عبر قناة الجزيرة المعادية لمصر:" المسئول عن حادثة المنشية هنداوى دوير ومجموعته - التنظيم السرى للإخوان- هم الذين دبروا هذا الأمر".