شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النقابة العامة للمحامين عقد جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بداية من الثلاثاء القادم الموافق 3 نوفمبر لنقابات : "الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر". كما قررت نقابة المحامين عقد جلسة حلف اليمين يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر لنقابات : "شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المحلة الكبرى – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية"، وجلسة حلف اليمين يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر لنقابات:"شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا – المنوفية".

تعقد الجلسات برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

و نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة. كما أصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي: ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي. ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين بقاعة حلف اليمين. ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين. ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس. ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.