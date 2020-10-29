بالتعاون مع الأمم المتحدة.. "شباب دمياط" تناقش مفاهيم الصحة الإنجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم: نظمت الإدارة المركزية لتدريب مشروعات الشباب بوزارة الشباب والرياضة، "الإدارة العامة للتدريب"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط، ندوة عن التوعية بالصحة الإنجابية بالمساحة الآمنة، بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة. شارك في فعاليات الندوة عدد من اللاجئات السوريات وكذا مواطنات مصريات، وتناولت محاور التوعية بمفاهيم التنمية والصحة الإنجابية، والتعريف بالقوانين الداعمة للمرأة. Advertisements وأطلقت المديرية، في وقت سابق، البرنامج التدريبي لرفع الوعي بصحة المرأة تحت شعار "انتي الحياة" بالقاعة الرئيسية بمديرية الشباب والرياضة. ويهدف البرنامج لدعم الوعي الصحي للمرأة في المجتمع المصري، وجهود الدولة للنهوض ببرامج المرأة الصحية والنفسية والجسدية. كما يناقش البرنامج علامات تحذيرية لمرض السرطان وكيفية الحماية منه، وكيفية التعامل مع مرضى الأورام والكشف المبكر.

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