بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي ومصر للتأمين لإتاحة السداد الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمين يستهدف الاستفادة من المنصة الخاصة بشركة كاشير للمدفوعات الإلكترونية لإتاحة السداد الإلكتروني لجميع الوثائق الخاصة بشركة مصر للتأمين، بحسب بيان من البنك الأهلي.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إداره البنك الأهلي، إن البروتوكول يهدف إلى التوسع في منظومة واستراتيجية البنك للتحول الرقمي التي تعد من أهم أولوياته ليواكب بذلك الثورة التكنولوجية عالمياً ويدعم خطط الدولة، وبما يخدم الشمول المالي.

وأضاف أن البنك سيستفيد في ذلك من قوة البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لديه والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل دوري لتفي بمتطلبات وخطط البنك الرقمية.

وأكد أبو الفتوح أن كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه تضمن لهم أعلى معدلات ومعايير الأمان وتأمين بياناتهم، حيث يضع البنك سرية بيانات وحسابات العملاء كأهمية وأولوية قصوى في منظومة التشغيل الخاصة به، بحيث تكون عملية دفع الوثائق التأمينية إلكترونياً آمنة تماما.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعمل أيضاً على الحد من الازدحام داخل مقار الشركة للحصول على الخدمات خاصة في الظروف الحالية التي تتطلب الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.

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وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، إنه سيتم توفير خدمات الدفع الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع (QR code) والسداد بكافة أنواع البطاقات البنكية من خلال بوابة الدفع الإلكترونية على موقع شركة مصر للتأمين، بحيث يتمكن عملاء الشركة من سداد مدفوعاتهم بأيسر الطرق وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن خدمات السداد الإلكتروني التي يتيحها البنك تشمل سداد مدفوعات تأمينات الحوادث، وتأمين السيارات، والتأمين الطبي الخاص بعملاء شركة مصر للتأمين والتي تتم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

ومن جانبه، قال مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن الشركة أتاحت لعملائها خاصية سداد وثائق التأمين المختلفة عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذا تطبيقات التليفون المحمول سواء للبطاقات المختلفة أو المحافظ الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع "QR code".

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الشراكة مع كل من البنك الأهلي المصري، وشركة كاشير بهدف التيسير على عملاء الشركة، كما يأتي في ضوء حرص الشركة على التوافق مع سياسات وتوجهات الدولة والاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها شركة مصر القابضة للتأمين للتحول الرقمي والتوسع في المعاملات اللا نقدية.

وأكد خالد رسلان، العضو المنتدب بشركة كاشير للمدفوعات الإلكترونية، دور شركته في تيسير عملية قبول المدفوعات الإلكترونية بجميع أنواعها من خلال منصتها الخاصة تماشيا مع اتجاه الدولة لتحقيق الشمول المالي، بحسب البيان.