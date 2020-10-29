شركتا أدوية تعدان بتخصيص 200 مليون جرعة لقاح ضدّ "كورونا" للدول الفقيرة

وعدت مختبرات "سانوفي" و"جي إس كيه" اليوم الأربعاء، بتخصيص 200 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره لبرنامج "كوفاكس" الدولي الذي باشرته منظمة الصحة العالمية، بهدف المساهمة في ضمان توزيع عادل للقاحات المقبلة ضد كوفيد-19، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس براس".

وأفادت شركتا "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية بتوقيع إعلان نوايا مع +غافي+" التحالف العالمي للقاحات والتحصين المشرف على برنامج "كوفاكس" لجمع مشتريات اللقاحات "بهدف ضمان وصول عادل ومنصف للقاحات المحتملة ضد كوفيد-19 لجميع الدول المشاركة".

وتابع البيان أن الشركتين "تعتزمان وضع 200 مليون جرعة من لقاحهما في تصرف" البرنامج "في حال صادقت عليه السلطات النظامية وبشرط توقيع عقود" .