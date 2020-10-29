فاوتشي: الحياة قد لا تعود إلى طبيتعها قبل عام 2022

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آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 9:09 صباحًا
أنتوني فاوتشي
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إنه لا يتوقع أن يكون لقاح كورونا جاهزا قبل كانون الاول 2021، محذرا من أن الحياة قد لا تعود إلى طبيتعها في البلاد قبل عام 2022.
وقال فاوتشي في مقابلة مع مجلة الجمعية الطبية الأميركية، نشرت الأربعاء، إنه لا يتوقع أن يكون اللقاح جاهزا قبل كانون الاول 2021، وربما بعد ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت في موقف سيئ بعد فشلها في المحافظة على أرقام منخفضة من الإصابات بوباء “كوفيد-19″، في المرحلة التي تلت نهاية الصيف.
وقال إنه كان يجب على السلطات أن تعمل على تقليص الإصابات، لكنها فشلت في ذلك.
وفي مقابلة منفصلة مع مجلة ملبورن الأسترالية، قال فاوتشي: “في حال حصلنا على التطعيم وبدأنا في حملة توزيعه بنسبة كبيرة في الربع الثاني أو الثالث من 2021، أعتقد أنه من السهولة في نهاية ذلك العام أو في مطلع 2022 أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية.
وكان مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا، روبرت ريدفيلد، قال في إفادة أمام الكونغرس، قبل أيام إنه من المرجح ألا يكون اللقاح متوفرا حتى الربع الثاني أو الثالث من 2021.
وهذا يعني أن الإغلاقات العامة أو الجزئية ستظل مستمرة خلال الأشهر المقبلة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
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