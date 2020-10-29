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آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 8:16 صباحًا
شركة مايكروسوفت
أعلنت شركة مايكروسوفت في مدونة أنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة هجمات إلكترونية لجماعة “فوسفوراس”، التي وصفتها بأنها مجموعة إيرانية، لافتة الى أن الهجمات كانت تستهدف أكثر من 100 شخصية بارزة.
وقالت مايكروسوفت “استهدفت فوسفوراس، وهي مجموعة إيرانية، بهذا المخطط المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في السعودية”.
وأضافت الشركة أنها تعتقد أن (فوسفوراس) تشن تلك الهجمات لأغراض جمع المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت: هجمات إلكترونية لمجموعة مرتبطة بإيران استهدفت 100 شخصية بارزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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