مايكروسوفت: هجمات إلكترونية لمجموعة مرتبطة بإيران استهدفت 100 شخصية بارزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 8:16 صباحًا

أعلنت شركة مايكروسوفت في مدونة أنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة هجمات إلكترونية لجماعة “فوسفوراس”، التي وصفتها بأنها مجموعة إيرانية، لافتة الى أن الهجمات كانت تستهدف أكثر من 100 شخصية بارزة.

وقالت مايكروسوفت “استهدفت فوسفوراس، وهي مجموعة إيرانية، بهذا المخطط المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في السعودية”.

وأضافت الشركة أنها تعتقد أن (فوسفوراس) تشن تلك الهجمات لأغراض جمع المعلومات.