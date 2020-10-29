الإقبال على التلفزيون المغربي يزيد.. والدراما التركية تواصل الريادة

أمضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، مدة 3 ساعات و52 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية بشكل يومي.

وتربع المسلسل التركي الوعد على قائمة الأكثر مشاهدة، خلال الأسبوع الممتد بين 21 و27 أكتوبر الحالي، حيث تابعه 8.8 مليون مشاهد.

وكشفت أرقام مركز القياس “سيوميد”، أن معدل الساعات التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، زاد دقيقتين مقارنة مع الأسبوع الذي قبله.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأشخاص، الذين يتجاوز عمرهم 5 سنوات، على القنوات الوطنية التالية: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.