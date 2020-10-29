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فيروس كورونا يغزو الأمم المتحدة بآلاف الإصابات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 29 أكتوبر 2020

أعلنت الأمم المتحدة، تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا بالمنظمة الدولية منذ بداية الجائحة وانتشارها بمقرها بنيويورك.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين، الأربعاء، إنه تم تسجيل 5325 إصابة على الأقل و64 حالة وفاة في جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. 

 

وألغت الأمم المتحدة جميع الاجتماعات التي تعتمد على الحضور الشخصي في مقرها بنيويورك هذا الأسبوع بعد الإبلاغ عن خمس إصابات في بعثة دولة عضو.

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وأضاف دوجاريك أن البعثة تعمل "بشكل وثيق للغاية" مع الخدمة الطبية التابعة للأمم المتحدة، ويتم تعقب المخالطين.

 

وذكر دبلوماسيون أن تفشي مرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كان في بعثة دولة النيجر، التي لم تصدر إعلانا عاما.

 

يشار إلى أن النيجر حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

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