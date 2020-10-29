انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم

الخميس 29 أكتوبر 2020

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في معظم شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.



وتراجع سعر اليورو في 22 بنكا، بينما ارتفع في بنك واحد فقط، وفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية"، على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وسجل اليورو أفضل سعر للبيع في بنك مصر إيران للتنمية عند 18.69 جنيه، بينما جاء أفضل سعر للشراء في البنك المصري لتنمية الصادرات عند 18.49 جنيه.

وتراجع سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى 18.349 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وانخفض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلي 18.34 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.462 جنيه للشراء، و18.640 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

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وكشفت بيانات من البنك المركزي، الأربعاء، أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 18.62% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ المعروض النقدي نحو 4.76 تريليون جنيه مصري (304.15 مليار دولار).

ووفقا لشاشة البنك الأهلي المصري المصري، استقر سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما سجل الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.21 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع، مقابل 20.34 جنيه للشراء، و20.56 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

واستقر سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتى 48.77 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.