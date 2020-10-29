اخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإرهابية الحوثية واستهدافها المدنيين في السعودية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإرهابية الحوثية واستهدافها المدنيين في والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020

أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، كل الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

 

وأكد العثيمين، أن ميليشيا الحوثي تصر على مواصلة جرائمها الإرهابية، بإطلاق طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة الغربية السعودية مستهدفةً المدنيين الأبرياء الآمنين.

Advertisements

 

كما أكد تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أعلنت امس عن تدمير واعتراض ست طائرات حوثية (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة، وان ذلك "يعكس حالة اليأس".

 

وجدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإرهابية الحوثية واستهدافها المدنيين في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا