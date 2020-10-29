متحدث عسكري يمني: اغتيال قيادات حوثية بصنعاء مرتبط بسفير النظام الإيراني الجديد

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية في الساحل الغربي “وضاح الدبيش” إن ”تعيين إيران سفيرا جديدا لها في صنعاء، له علاقة مباشرة وواضحة، بحادثتي اغتيال القياديين في ميليشيات الحوثي حسن زيد ومحمد المداني“.

وأضاف الدبيش “إن مجيء “حسن أيرلو” سفيرا لنظام طهران لدى الحوثيين، بناءً على توجيهات عليا جدا من الحرس الثوري الإيراني، بمهمة محددة وهي الشروع بتصفيات جسدية لقيادات حوثية مختلفة، بدأها بحسن زيد ومحمد المداني، ولن تنتهي بهما“، وفقاً لموقع “ارم نيوز”.

وتابع “هناك جناحان متعارضان ضمن صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، أحدهما متطرف للغاية ويفضل استمرار الحرب في اليمن، والقبول بالوصاية الكاملة لإيران عليها، بينما الجناح الآخر، يجنح إلى الحوار والقبول بالجلوس إلى طاولة واحدة مع الشرعية اليمنية، لإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، ومنفتح كذلك على السعودية ودول الخليج”.

ووفقا للدبيش، فإن “وجود أطراف ضمن الحوثيين، على استعداد لأن تجنح إلى السلم، أمر غير مقبول لدى إيران، وقد بدأت الشروع في الخلاص منهم بشكل متسلسل”.

وقال “حقيقة التخلص من القيادات الحوثية المنفتحة على لغة الحوار، قد بدأ منذ أعوام، من خلال حوادث اغتيال لعدة شخصيات جرت خلال فترات متفاوتة، كـ(عبدالكريم الخيواني، وصالح الصماد، وأحمد شرف الدين، ومحمد المتوكل)“.

وأضاف “الطرفان في صفوف الحوثي، على خلاف شديد فيما بينهما، وهما في شقاق منذ بضع سنوات، إذ شهدت اجتماعات لقيادات الحوثي جمعت ممثلين من كلا الطرفين عراكا وشجارا بينهما، وصلت في أحيان كثيرة إلى اشتباك بالأيدي”.