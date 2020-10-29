وفاة قائد عسكري بارز في الجيش الإيراني بفيروس كورونا‎‎

المناطق-الرياض

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، اليوم الخميس، إن قائدا كبيرا برتبة لواء في الجيش الإيراني توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة الإيرانية إن “قائد قوات الجيش بمحافظة مركزي وسط إيران، اللواء قاسم جليل وند، توفي صباح الخميس جراء إصابته بفيروس كورونا“، مضيفة أن ”اللواء قاسم جليل وند هو -أيضا- عضو في مجلس الأمن الإقليمي بمحافظة مركزي“.

ومجلس الأمن الإقليمي، هيئة تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، وتتكون من الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون والجيش في كل محافظة، ومهمتها إرساء وتثبيت الأمن في كل محافظة، ويرأس هذه الهيئة الأمنية حاكم المحافظة.

من جانب آخر، قال عضو بارز في الجمعية الطبية الإيرانية، إن عدد الوفيات في البلاد من فيروس كورونا هو ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرقم الرسمي الذي أصدرته الحكومة، وهو آخر تحذير من الأطباء الإيرانيين الذين يحثون القادة السياسيين على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء الوباء.

وقال حسين قشلاقي، العضو البارز في المجلس الطبي الأعلى الإيراني، وهي جمعية مهنية غير حكومية ترخص الأطباء، أن الحكومة الإيرانية تواجه ارتفاعا آخر في الإصابات.