صور جديدة لمنشأة نطنز.. إيران تخبئ محطتها تحت الأرض

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

كشفت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية إعادة بناء إيران منشأتها النووية نطنز، التي استهدفت قبل أشهر، تحت الأرض. وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة أسوشييتد برس أن إيران بدأت بالفعل في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي بين الجبال تحت الأرض.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، أكد سابقا للوكالة أن إيران تواصل أيضًا تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج سلاح حتى الآن.