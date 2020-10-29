الحجرف: أمن دول المجلس واستقرارها كل لا يتجزأ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أدان أمين عام مجلس التعاون دول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، محاولة الحوثيين استهداف المدنيين فى السعودية، وفقا لقناة العربية.

Advertisements وأضاف أمين عام مجلس التعاون: محاولات استهداف السعودية انتهاك صارخ للقوانين، موضحا أن اعتداءات الحوثيين تهدد أمن دول المجلس والمنطقة. وأشار إلى أن أمن دول المجلس واستقرارها كل لا يتجزأ، متابعا: نؤيد كافة إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها، وندعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم بوجه الحوثيين.

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