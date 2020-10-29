شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.



وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم الخميس: - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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