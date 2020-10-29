شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 153 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت مصر 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.



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وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك حتى أمس الأربعاء إلى 107030 حالة، والوفيات إلى 6234.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 90 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 99174.