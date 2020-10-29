في عمليتين متفرقة..مصالح أمن طنجة توقف أربعة أشخاص يبيعون المخدات من نوافذ منازلهم

أفاد بلاغ لولاية أمن طنجة، اليوم الأربعاء، أن عناصر فرق البحث في كل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية ونظيرتها بمنطقة أمن بني مكادة، قد تمكنت في عمليتين متفرقة من توقيف أربعة أشخاص أحدهم مبحوث عنه، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرة ومسحوق الكيف.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد جرى توقيف المعنيين بالأمر مساء أمس الثلاثاء، إثر معلومات توصلت بها عناصر الفرق المذكورة تفيد بتعاطيهم للاتجار في مخدر الشيرا بالتقسيط متخذين من نافذة المنازل التي يقطنون بها بكل من حي بنكيران وحي سيدي ادريس مكانا لترويج المخدرات على المدمنين، حيث تم الترصد لهم ومبغاتتهم وتوقيفهم.

وأوضح البلاغ نفسه، أن عملية التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضايا داخل منازل المعنيين أسفرت عن ضبط وحجز ما مجموعه 10 كيلوغرام من مخدر الشيرا و حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الكيف، فضلا عن حجز 3 موازين الكترونية وهواتف نقالة، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.