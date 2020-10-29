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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 44.16 مليون والوفيات مليون و169176

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في العالم تتجاوز 44.16 مليون والوفيات مليون و169176 والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 44.16 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169176 حالة.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق     إجمالي الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة         226804                 8812255 

 

الهند                          120010                 7990322

 

البرازيل                      157946                5439641

 

روسيا                         26935                 1563976

 

فرنسا                         35541                 1198695

 

إسبانيا                      35298                  1116738

 

الأرجنتين                  29730                  1116609   

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كولومبيا                  30565                  1033218

 

المملكة المتحدة      45415                  948022

 

المكسيك               89814                  901268. 

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها        عدد الوفيات         عدد الإصابات

 

16 - العراق                10770              463951       

 

24-             5348                346047

 

32- المغرب              3373                 199745

 

42 - الكويت             763                  123906

 

43 - عمان               1208                 114434

 

46 - مصر               6222                 106877.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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