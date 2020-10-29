شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 44.16 مليون والوفيات مليون و169176 والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 44.16 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169176 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 226804 8812255 الهند 120010 7990322 البرازيل 157946 5439641 روسيا 26935 1563976 فرنسا 35541 1198695 إسبانيا 35298 1116738 الأرجنتين 29730 1116609 Advertisements كولومبيا 30565 1033218 المملكة المتحدة 45415 948022 المكسيك 89814 901268. وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 16 - العراق 10770 463951 24- السعودية 5348 346047 32- المغرب 3373 199745 42 - الكويت 763 123906 43 - عمان 1208 114434 46 - مصر 6222 106877.

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