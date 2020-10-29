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شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة بكورونا وبيرو تمدد قيود الجائحة شهراً إضافياً والان مع التفاصيل
الخميس 29 أكتوبر 2020
قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الأربعاء إن البلاد سجلت 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 و28629 إصابة جديدة بالمرض.
وإجمالا سجلت البرازيل حوالي 5.5 مليون حالة إصابة بالفيروس و158 ألفا و456 حالة وفاة.
وفي بيرو أعلن رئيس البلاد مارتين فيزكارا أمس الأربعاء عن تمديد القيود المرتبطة بمواجهة تفشي فيروس كورونا لمدة شهر إضافي حتى نهاية نوفمبر.
وتشمل التدابير حظرا للتجمعات العامة وحظر التجوال ليلا وبعض القيود على التحركات.
وسجلت بيرو حتى الآن أكثر من 890 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 34 ألف وفاة، لكن معدل الإصابات الجديدة تباطأ مؤخرا.
ودعت وزيرة الصحة بيلار مازيتي المواطنين إلى البقاء في المنازل أثناء احتفالات "الهالوين" وغيرها من الاحتفالات القادمة.
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