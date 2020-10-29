شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «مولاف» تخلف 13 قتيلا و40 مفقودا في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

تسببت العاصفة "مولاف" في وفاة 13 شخصا وفقد 40 آخرين في فيتنام.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس أن السلطات تستدعي قوات من الجيش للمساعدة في مهمة بحث وإنقاذ.

وسقط الضحايا جراء انهيارين أرضيين في مقاطعة كوانج نام الريفية، بينما لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين.

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وقال نائب رئيس الوزراء ترينه دينه دونج في بيان: "يمكننا التنبؤ بمسار العاصفة أو كمية الأمطار ، لكن لا يمكننا التنبؤ بموعد حدوث الانهيارات الأرضية".

ووصلت العاصفة مولاف، التي وصفتها السلطات بأنها أقوى عاصفة تضرب فيتنام منذ 20 عاما ، إلى اليابسة صباح الأربعاء فوق إقليمي كوانج نام وكوانج نجاي الساحليين حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

وبحسب بيان حكومي، جلبت العاصفة رياحا سرعتها 135 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى اقتلاع أشجار والإطاحة بالأسطح فوق أكثر من 88 ألف منزل.