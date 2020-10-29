شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 8 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
والهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.8 مليون حالة.
وشهدت الزيادات اليومية تراجعا كبيرا في الهند من ذروتها في سبتمبر، لكن خبراء يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم المهرجانات الحالي.
والوفيات في الهند جراء الفيروس منخفضة نسبيا مقارنة مع عدد الإصابات، مع تسجيل 517 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 120527.
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