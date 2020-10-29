شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات "كورونا" في الهند تتجاوز حاجز الـ 8 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوز عدد الإصابات بفيروس " كورونا " المستجد في الهند حاجز الـ 8 ملايين بعد تسجيل 49 ألفا و881 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة في الهند اليوم فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الخميس 8 ملايين و40 ألفا و203 مصابين، فيما بلغ عدد الوفيات 120 ألفا و527 شخصا بعد تسجيل 517 حالة جديدة.

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