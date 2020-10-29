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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارضة تركية: أردوغان "الضعيف" يهاجم فرنسا علنًا ويتودد سرًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
انتقدت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ لمقاطعة المنتجات الفرنسية إثر توتر بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقتها أكشينار خلال اجتماع لكتلتها النيابية بالبرلمان، امس بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.
وذكرت أكشينار الملقبة بالمرأة الحديدية في تركيا أن "موقف أردوغان ضد فرنسا لم يجعل إيمانويل ماكرون نادمًا، على العكس فهو دعم للرئيس الفرنسي".
وأضافت أن "القوي لا يهاجم الدول كإسرائيل، وفرنسا، والولايات المتحدة أمام شعبه ومن خلف الكواليس يتودد لهم، ولا يدعون الشعب إلى المقاطعة والتدمير".
وأشارت إلى أن "القوي يفعل ما هو ضروري، ولكي تصبح قويًا من الضروري تنفيذ سياسة خارجية ذكية، مع امتلاك اقتصاد أقوى، وسيادة الديمقراطية والقانون والعدالة في البلاد، فالقوي لا تطاله الألسن".
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