شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الليبى يتهم "الوفاق" بخرق اتفاق الهدنة بدعم من تركيا وقطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهم مجلس النواب الليبي، حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، بدعم من قطر وتركيا، مطالبا بضرورة لجم جماعة الإخوان المسلمين ومليشياتهم المسلحة.



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وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي -في بيان أوردته قناة (ليبيا الحدث)- "نستنكر موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض للاتفاق تنفيذا لأوامر تركيا وقطر، وكذلك خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق بتوقيعها اتفاقا أمنيا مع قطر"، مشددة على عدم الجلوس مع رئيس المجلس الأعلى خالد المشري ومع جماعته الإسلامية المصنفة تنظيما إرهابيا.

ووجهت اللجنة رسالة إلى المجتمع الدولي والبعثة الدولية بضرورة تحمل المسئولية في لجم جماعة "الإخوان المسلمين" ومليشياتهم، كما طالبت اللجنة الجيش الليبي بـ"الضرب بيد من حديد" على ميليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح، في حالة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.