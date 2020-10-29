كورونا عربياً: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة.. وقفزة في منحنى الوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

واصل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد ارتفاعه في الدول العربية، لليوم الثاني على التوالي، مُسجلاً حصيلة قياسية بلغت 20 ألفاً و249 إصابة جديدة، ليوم أمس الأربعاء، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و115 ألفاً و429 إصابة مؤكدة، في حين شهد منحنى الوفيات صعوداً لافتاً، بعدما حصد الوباء أرواح 399 شخصاً جديداً، ليصل بذلك عدد الضحايا إلى 36 ألفاً و662 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

كان منحنى الإصابات قد ارتفع بشكل لافت في يوم 17 أكتوبر الجاري، مسجّلاً حصيلة قياسية بلغت 19 ألفاً و626 إصابة، وشهد بعدها انخفاضاً، فيما صعد مجدداً يوم أمس الأول بعدما سجّلت الدول العربية 19 ألفاً و414 إصابة، قبل أن يسجّل المنحنى قفزة قياسية جديدة يوم أمس، بعدد إصابات جاوز 20 ألف حالة، وهي أعلى حصيلة تسجّل خلال الشهر الجاري.

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ومن ناحية الوفيات، كان المنحنى قد سجّل حصيلة قياسية لافتة، ليوم 26 أكتوبر، بعدد حالات وفاة بلغ 421، وهي أعلى حصيلة خلال شهر أكتوبر الجاري، قبل أن يشهد انخفاضاً ويسجل أقل من 300 حالة يومياً، حيث سجّل يوم أمس الأول 253 حالة وفاة، قبل أن يحصد الوباء أرواح نحو 400 حالة جديدة، يوم أمس، ليعاود ارتفاعه وتسجيل حصيلة وفيات قياسية.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 4 دول هي: البحرين وجيبوتي والصومال وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، 28 أكتوبر الجاري.