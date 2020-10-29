الولايات المتحدة تدعم مرشحة كوريا الجنوبية لقيادة منظمة التجارة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أبدت الولايات المتحدة دعمها لمرشحة كوريا الجنوبية لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان ، الأربعاء، أن وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونج هي "تتمتع بجميع المهارات الضرورية لتكون قائدة فعالة للمنظمة".
يأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى توافق بشأن دعم المرشحة الأخرى المتبقية في السباق ، وهي النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، وفق مصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن انتقد منظمة التجارة العالمية. وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إن المنظمة بحاجة عاجلة للإصلاح، مشيرة إلى أن المنظمة بحاجة إلى تولي شخص يتمتع بخبرة عملية في الشؤون التجارية منصب القيادة بها.
وأيا كانت الفائزة في نهاية المطاف ، فستصبح إحدى المرشحتين أول امرأة تقود الهيئة التجارية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تاريخها الممتد لـ 25 عاما.
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