شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 47 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 أكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 42 في اليوم السابق، لتسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من شهرين.

وأضافت اللجنة في بيان أن 23 من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم شينجيانغ، والباقي حالات قادمة من الخارج.

والزيادة في عدد إصابات مرض كوقيد-19 المؤكدة هي الأعلى منذ تسجيل 49 حالة في التاسع من أغسطس آب، لكنها ما زالت قليلة للغاية مقارنة مع ما شهدته البلاد خلال ذروة الجائحة في فبراير شباط.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 38 في اليوم السابق.

وقالت إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 85915، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.