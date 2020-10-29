بالسعودية وألمانيا.. إحباط هجوم إلكتروني إيراني ضخم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مايكروسوفت، الخميس، اكتشافها ومحاولتها وقف سلسلة هجمات إلكترونية إيرانية، استهدفت أكثر من 100 شخصية بارزة.
وبحسب الشركة العالمية فإن جماعة تسمى (فوسفوراس) تقف خلف هذه الهجمات، موضحة أنها مجموعة إيرانية.
وقالت مايكروسوفت في مدونة: "استهدفت فوسفوراس، وهي مجموعة إيرانية، بهذا المخطط المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في السعودية".
وأضافت الشركة أنها تعتقد أن (فوسفوراس) تشن تلك الهجمات لأغراض جمع المعلومات.
والخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، نجاح واشنطن في رصد تهديدات إيرانية للانتخابات الرئاسية "والرد عليها" سريعاً.
وبحسب راتكليف فإن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن إيران تتخذ إجراءات للتدخل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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