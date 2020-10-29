تفاصيل خريطة محافظة الغربية من مقاعد بالبرلمان وعدد المرشحين عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثاتيه بالداخل ، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات محافظة الغربية تضم 7 دوائر انتخابية مخصص لها 30 مقعد بالبرلمان 16 مقعد بنظام القائمة 14 مقعدا بنظام الفردى ..... القوائم تتنافس قائمتان وهم الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين دفعت بـ 32 مرشح يتنافسون على 16 مقعد ............................... الفردى يتنافس 188 على 14 مقعد الدائرة الأولى مقرها قسم أول طنطا مكوناتها الإدارية: مركز طنطا، قسما: أول طنطا – ثان طنطا عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 46 منافس الدائرة الثانية مقرها مركز كفر الزيات. مكوناتها الإدارية: مركزا كفر الزيات – بسيون. عدد المقاعد: 2 عدد المرشحين 34 Advertisements الدائرة الثالثة مقرها مركز قطور مكوناتها الإدارية مركز قطور. عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 20 الدائرة الرابعة مقرها قسم أول المحلة الكبري مكوناتها الإدارية أقسام: أول المحلة الكبرى – ثان المحلة الكبرى – ثالث المحلة الكبري. عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 27 منافس الدائرة الخامسة مقرها مركز المحلة الكبري مكونها الإدارى مركز المحلة الكبري عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 24 الدائرة السادسة مقرها مركز سمنود. مكونها مركز سمنود. عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 11 منافس الدائرة السابعة مقرها مركز زفتي مكوناتها مركزا: زفتى – السنطة، قسم زفتي. عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 26

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