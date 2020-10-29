تفاصيل خريطة محافظة كفر الشيخ من مقاعد بالبرلمان وعدد المرشحين عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثاتيه بالداخل ، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات. محافظة كفر الشيخ تضم 4 دوائر انتخابية مخصص لها 19 مقعد بالبرلمان 9 مقاعد بنظام القائمة 10 مقاعد بنظام الفردى القوائم تتنافس قائمتان وهم الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين دفعت بـ 18مرشح يتنافسون على 9 مقاعد الفردى يتنافس 150 على 10 مقاعد لدائرة الأولى مقرها مركز كفر الشيخ مكوناتها الإدارية مركزا: كفر الشيخ – قلين، قسما: أول كفر الشيخ – ثان كفر الشيخ Advertisements عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 49 الدائرة الثانية مقرها مركز سيدى سالم مكوناتها مركز سيدى سالم – الرياض عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 24 الدائرة الثالثة مقرها مركز الحامول مكوناتها الإدارية مراكز: الحامول – بيلا – البرلس، قسم: بيلا عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 29 الدائرة الرابعة مقرها قسم دسوق مكوناتها الإدارية مراكز: دسوق – مطوبس – فوة، قسم: دسوق عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 48

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