شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 510 وفيات جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم الأربعاء إن البلاد سجلت 510 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 و28629 إصابة جديدة بالمرض. وإجمالا سجلت البرازيل حوالي 5.5 مليون حالة إصابة بالفيروس و158 ألفا و456 حالة وفاة.

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