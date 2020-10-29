شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا» .. برلمانيون أفارقة يطلقون مبادرة لإلغاء ديون القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أطلق رؤساء برلمانات نيجيريا ورواندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا والسنغال اليوم، مبادرة لإلغاء ديون القارة الإفريقية بهدف مساعدة دول القارة على مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19(.

وأكد رؤساء البرلمانات في بيان صدر عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو، على ضرورة إعادة النظر في العلاقات الدولية من أجل إيجاد محاور جديدة لتبادل وجهات النظر والتكافل عبر الحوار والتفاهم والتآزر بصورة أكثر إنصافا واتزانا.

وأوضح البيان، أن المبادرة تتسق تماما مع النداء الذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال من أجل تخفيف أعباء ديون القارة، مشيرا إلى أن رؤساء برلمانات الدول السبع التي شاركت في الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تبنوا خطة عمل واستراتيجيه للترويج لهذه المبادرة لدى الشركاء والمانحين الدوليين.

وأشار المصدر، إلى أن خطة العمل هذه تتضمن تعهدا رسميا بضمان توجيه موارد الديون الإفريقية الملغاة، إلى القطاعات الاجتماعية الاقتصادية ذات الأولوية والتي من المحتمل أن تُحسن الظروف المعيشية لأبناء الدول الأفريقية.