شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات مجلس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على أن مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف امورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخري وله علي الأخص ما يأتي:

ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.

ـ وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.

ـ وضع قواعد الرقابة والتفتيش علي الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.

ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الاداري للدولة.

ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها.

Advertisements

ـ الموافقة علي موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي.

ـ ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عملها وبالأنشطة ذات الصلة.

ـ التصديق علي منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخري مماثلة، او ايقافها او الغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ قبول المنح التي تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الطبية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع اهدافها.

ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة التي تحقق اهداف هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة.

ـ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات او الجهات الحكومية المختصة او رئيس مجلس الادارة عرضها علي المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.