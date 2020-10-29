شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: جماعة الإخوان تستغل قضية الإساءة للنبى فى أغراض سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث بتلقائيه خلال احتفالية المولد النبوى الشريف، ووجه رسائل مهمة بشأن الإساءة للرسول سواء للأطراف الخارجية والداخلية، ولديه وجهة نظر مستيقظة بشأن الإساءة والرد على المزايدات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة cbc، أن جماعة الإخوان استغل قضية الإساءة للنبى الكريم سياسيا، لافتا إلى ان وعى المواطنين ارتفع بشكل كبير فى الفترة الأخيرة لكن لم نصل إلى المطلوب، مؤكدا ان نقل الصورة الغربية إلى الداخل يأتى مبتورا ولا يعطى صورة متكاملة حول الحياة فى الخارج والتزام المواطنين بالقانون.

وتابع أن الدولة تحتاج إلى منظومة متكاملة لرفع مستوى الوعى لدى المجتمع حول المشكلات والتحديات، مضيفا أن إجراء امتحانات الثانوية العامة فتحت الطريق أمام إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ، معقبا: "نحمد ربنا على عدم وجود التواصل الاجتماعى وقت حرب أكتوبر 1973 وغلا كان عوض علينا ربنا".

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمت نماذج شبابية مدربة، وتمنى أن يكون مجلسى النواب والشيوخ على قدر طموحات المواطنين، وعلى البرلمان أن يمارس دوره الرقابى وأن يكون هناك دور أكبر للأحزاب السياسية.