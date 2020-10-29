شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن عدد المواقف والساحات الرسمية والعشوائية وإيراداتها ومصروفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، تفاصيل عن إيرادات ومصروفات المواقف والساحات خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وأرقام مهمة عن عدد المواقف والساحات العشوائية غير الرسمية وعدد العمالة، وغيرها، وذلك كالتالى:

1 - إجمالى عدد المواقف والساحات الرسمية (2919)، ينقسم إلى (827) موقف رسمى و(2092) ساحة رسمية.

2 - إجمالى عدد المواقف والساحات غير الرسمية (العشوائية) (1185)، حيث تنقسم إلى عدد المواقف غير الرسمية التى يتم التحصيل منها (299) موقف، وعدد المواقف غير الرسمية التى لا يتم التحصيل منها (195) موقف.

3 - عدد الساحات غير الرسمية التى يتم التحصيل منها (691) ساحة.

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4 - عدد العمالة الفعلية التى تعمل بالمنظومة (7430) عامل.

5 - عدد العمالة التى تعمل خارج المنظومة (1224) عامل.

6 - إجمالى الإيرادات 601812652 جنيه.

7 - إجمالى المصروفات 469636818 جنيه.

8 - بمقارنة الإيرادات والمصروفات بالبيانات المقدمة سابقاً والبيان المقدم مؤخراً عن الفترة 1/7/2019 حتى 30/6/2020، يتبين أن هناك زيادة ببند الإيرادات بفارق حوالى 36341584 جنيه أى بنسبة معدلها يصل قدره 6,5%.