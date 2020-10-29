فرض حظر التجول في فيلادلفيا الأمريكية مع تصاعد الاحتجاجات العنيفة

الخميس 29 أكتوبر 2020

أعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأمريكية مساء الأربعاء؛ فرض حظر التجول اعتبارا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.



وقال مكتب رئيس البلدية؛ إن المدينة تسعى إلى السيطرة على أعمال النهب والعنف التي شابت ليلتين من الاحتجاجات على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة.

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وأكد مكتب رئيس بلدية فيلادلفيا ”جيم كيني“ في بيان، ”أن حظر التجول سيستمر حتى الساعة السادسة صباح الخميس“.

واجتاحت الاحتجاجات شوارع فيلادلفيا منذ إطلاق الشرطة النار يوم الاثنين على والتر والاس (27 عاما)، الذي كان مسلحا بسكين ووصفه أقاربه بأنه يعاني من انهيار نفسي.

وطالب مئات المتظاهرين بالعدالة العرقية، ووقعت بعض المناوشات مع الشرطة ليلة الثلاثاء وحتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما أصبحت فيلادلفيا أحدث بؤرة ساخنة في الولايات المتحدة بشأن قضايا العرق واستخدام الشرطة للقوة قبل ستة أيام من الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء القادم.