شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد وقوفها مع المملكة ضد كل ما يهدد أمنها والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة مواصلة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتكررة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، واطلاق 6 طائرات دون طيار (مفخخة) على الأراضي السعودية، مستهدفة أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وأشادت وزارة الخارجية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها وأكدت موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًا واحدًا مع المملكة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الارهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة.

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