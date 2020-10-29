شكرا لقرائتكم خبر عن 153 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 153 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 90 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99174 حالة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و 6234 حالة وفاة.
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