شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. يمتلك ترامب فرصة حقيقية للفوز بالانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه فرصة حقيقية للفوز مرة أخرى برئاسة الولايات المتحدة.

وفي مقال له بموقع الصحيفة، قال «دوغلاس ماكينون»، وهو الكاتب السابق للبيت الأبيض في فترة حكم الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش: قبل أسابيع من انتخابات عام 2016، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية توقعت فيها فوز دونالد ترامب بولاية بنسلفانيا والحصول على 306 أصوات انتخابية.

ومضى ماكينون يقول: لست خبيرًا في استطلاعات الرأي، لكنني عملت في 3 حملات رئاسية فائزة، وحاولت ببساطة عدم التأثر بضوضاء مؤيدي كل من حملتي ترامب وهيلاري كلينتون.

وأردف يقول: لقد سحبت الخريطة الانتخابية لعام 2012 لمعرفة الولايات التي فاز بها ميت رومني، وبعد ذلك، مع مراعاة أحدث البيانات والحسابات السياسية الخاطئة، قمت بتخمين علمي لنتائج انتخابات عام 2016.

وتابع بقوله: باستخدام نفس النظام، توصلت إلى توقع نتائج انتخابات عام 2020، بموجب هذا التوقع، فالحد الأدنى المطلق الذي يمكن أن يحصل عليه ترامب هو 278 صوتًا انتخابيًا، ولديه فرصة حقيقية للفوز بأكثر من 310 أصوات انتخابية.

ومضى يقول: قد يزعج هذا مؤيدي جو بايدن وكارهي ترامب، ولكن نأمل أن يسأل بعض أولئك الذين يعارضون ترامب أنفسهم ما إذا كان هذا احتمالًا، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يحدث مرة أخرى.

وأضاف: ليس من قبيل المبالغة القول إن الكثير من وسائل الإعلام الرئيسية والأوساط الأكاديمية وقطاعات الترفيه والطب والعلوم والتكنولوجيا الكبيرة والدولة العميقة والحزب الديمقراطي ونخب المؤسسات الراسخة الأخرى قد وحدوا قواهم لهزيمة ترامب.

وتابع: بالطبع لهم الحق في معارضة الرئيس لأي سبب كان، لكن يجب عليهم التوقف عن التفكير فيما قد يمثلونه بأنفسهم للعديد من الأمريكيين الذين يكافحون لدفع الفواتير وإطعام أطفالهم، وأردف: بالنسبة لهؤلاء الأمريكيين، يبدو أولئك الذين يعارضون الرئيس بشدة، وكأنهم مركز القوة الذي حكمهم لعقود وجعل حياتهم بائسة.

وأضاف: بالنسبة لأي شخص يمكنه إجراء الحسابات، فإن الإجابة الرئيسية عن سبب فوز ترامب في 2016، والسبب الذي لأجله أعتقد أنه سيفوز مرة أخرى في 3 نوفمبر، واضحة وهو أنه بذل قصارى جهده لفضح تلك النخب للشعب الأمريكي باعتبارها المشكلة نفسها التي تجعل حياتهم أسوأ بشكل كبير.

Advertisements

لقد أقنع ترامب عددًا كافيًا من الناخبين بأنه ليس واحدًا من «نخب البرج العاجي»، وأنه لا يمكن شراؤه بمصالحهم الخاصة.

ومضى يقول: كما ثبت بدرجات متفاوتة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن العديد من الأمريكيين يوافقون على رواية ترامب فيما يتعلق بالنخب الليبرالية.

وبحسب الكاتب، فإن جائحة فيروس كورونا واحدة من القضايا التي ستلعب دورا رئيسيا في الانتخابات.

وأردف: لقد أصاب الفيروس الجميع، وكانت آثاره الاقتصادية مدمرة بشكل خاص للطبقة العاملة، وأوضح ترامب بشكل عام أنه يعارض الإغلاق الدائم للتعامل مع الفيروس.

وأشار إلى أنه في حين أن اليسار لا يدرك التبعات المدمرة للإغلاق، يعلم ترامب أن هناك ملايين الأمريكيين يعتقدون أن التعامل مع هذا الفيروس تم تسييسه وأن بعض القيود الحكومية سلبتهم سعادتهم.

وتابع: لسوء الحظ، يخشى العديد من الأمريكيين أن يصبح العلم والطب مسيسين أيضًا.

ومضى يقول: على الرغم من أن الفيروس قد يكون المشكلة الرئيسية لعام 2020، إلا أنه ليس المشكلة الوحيدة، لدى العديد من الأمريكيين مخاوف حقيقية للغاية بشأن الاقتصاد والجريمة والشرطة والتعليم المنزلي وقضايا أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحملة الرئاسية نفسها، مثل تجنب بايدن للأسئلة الصعبة والتردد الواضح في المضي في مسار الحملة.

واختتم بقوله: في حين أن النخب المعارضة لترامب لديهم الحق في توحيد الجهود لمحاولة هزيمته، إلا أنهم ربما لا يرون أنفسهم كما يراهم ملايين الأمريكيين باعتبارهم هم المشكلة.